الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبايدن اكدا على ضرورة التوصل الى اتفاق بشأن الاسرى يسمح بوقف القتال وإنهاء التصعيد في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 01:56

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبايدن اكدا على ضرورة التوصل الى اتفاق بشأن الاسرى يسمح بوقف القتال وإنهاء التصعيد في غزة

منذ 53 mins 24 February، 2024
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