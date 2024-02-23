وسائل إعلام أجنبية: ثلاث سفن صغيرة تقترب من سفينة كبيرة على بعد 175 ميلا بحريا شرق محطة “قلهات” للغاز في سلطنة عمان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2024 - 19:52

وسائل إعلام أجنبية: ثلاث سفن صغيرة تقترب من سفينة كبيرة على بعد 175 ميلا بحريا شرق محطة “قلهات” للغاز في سلطنة عمان

منذ 1 ساعة 23 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة