عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء 21-2-2024

عناوين الصحف:

الأخبار

– أميركا وحيدة في العالم: لن نوقف الحرب

– فتح الخطوط بين بري وباسيل: حوار

اللواء

– نيران صديقة على وحدة الساحات.. ومخاوف فرنسية – مصرية من التصعيد

– اشتباك نيابي – حكومي حول القانونين.. والخماسية تتدارس خطوات المسار الرئاسي

– الاحتلال يلجأ إلى التجويع لإخضاع غزة بعد النار والدمار

– جنوب أفريقيا: أفعال إسرائيل أسوأ من الفصل العنصري

الجمهورية

– هوكشتاين يطمئن: الوضع تحت السيطرة

– الخماسية اجتمعت ولا دخان أبيض

– إسرائيل توسع الحرب في لبنان

– فرنسا “شيخ صلح” بين “الخماسية”

– دولار السحوبات عالق والمسؤولية ضائعة

الديار

– مخاوف من توسعة الحربضمن عمق جغرافي والمقاومة تفرض معادلة “الرد المناسب”

– باسيل يحذر من إقصاء المسيحيين عن الحكم

– العسكريون المتقاعدون إلى العصيان المدني

– فيتو أميركي يحبط وقفًا لإطلاق النار والاحتلال يقر بخسائر جديدة

النهار

– فيتو أميركي جديد ضد الهدنة وموفد لبايدن إلى المنطقة

– البحرية الفرنسية دمرت مسيّرتين في البحر الأحمر

– واشنطن تفرض “عقوبات شديدة” على موسكو إثر وفاة نافالني

أسرار الصحف:

البناء

– خفايا: قرأت مصادر دبلوماسية في قرار حكومة بنيامين نتنياهو تسهيل دخول المساعدات، خصوصاً الطحين والوقود إلى شمال قطاع غزة تحت تهديد حركة حماس بالخروج من المسار التفاوضي علامة على كذب مزاعم نتنياهو وحكومته عن أولوية المسار العسكري على المسار التفاوضي في الاستراتيجية المعتمدة من الكيان مع حرب غزة؛ فمَن لا يعتبر أن الأولوية للمسار التفاوضي وأن المسار العسكري هو جبهة إسناد لا يعدّل في تكتيكاته العسكرية لمنع انهيار المسار التفاوضي.

– كواليس: يُلاحظ الزائر السياسي والإعلامي إلى طهران أن أربعة عناوين تتصدّر مواقف وتعليقات الإيرانيين من مسؤولين ونخب تجاه حرب غزة الأول هو تمجيد البطولة الأسطورية الفلسطينية شعباً ومقاومة، والثاني هو الثقة المطلقة الى حد القدسية بأن السيد حسن نصرالله يملك مفاتيح النصر وهو الأقدر على صياغة ما يجب فعله وكيف ومتى يفعل، والثالث إعجاب بما يُسمّى بالإعجاز اليمني الذي مثل مفاجأة محور المقاومة بالدقة والشجاعة والاقتدار، والرابع هو مشاعر التضامن وتقدير الخصوصية العراقية والسورية، حيث تعقيدات وظروف كل من الساحتين تحول دون التطلع إلى الأكثر.

اللواء

– لغز: تكاد معظم القرى الحدودية تخلو من السكان، لكن ثمة إصرار على الصمود والتكيُّف مع الأوضاع الصعبة بصمت!

– غمز: ما تزال قنوات التواصل والتعاون قائمة بين حزب وتيار على الرغم مما يطفو على سطح العلاقات بينهما..

– همس: لوحظ أن سفير دولة أوروبية صديقة زار مقراً رسمياً قبل اجتماع سفراء الخماسية.

الجمهورية

– ميّز أحد الأحزاب بين تمسّكه بمرشحه وبين عدم وضعه فيتو على مرشّح غير مدني.

– دار نقاش عاصِف بين أحد السياسيّين وأحد النواب من لون سياسي واحد، على خلفية خطوات اعتبرها الأول خروجاً على توجّه حزبهما.

– تردّدَ سياسي بارز في الرد على اتصال هاتفي تلقّاه من أحد المراجع… والحديث بينهما كان فاتراً واستمر لثوان.

النهار

– تبين من مصدر قضائي أن تعيين القاضي جمال الحجار يخلو من كل عيب إذ إن القاضية ندى دكروب التي كثر الحديث عنها تحمل الرتبة نفسها والخبرة ذاتها ويتقدم عليها الحجار بأنه أكبر منها سناً.

– يقول مستشار سياسي انه ليس صحيحاً أن المملكة العربية السعودية غير مهتمه بلبنان بل العكس تماماً إذ أن اهتمامها به أصبحت تمليه مصالحها الصرفة والمجردة من العواطف لا كما كان يحصل سابقاً.

– يؤكد رئيس كتلة نيابية أن لا مؤشرات حقيقية لنشوب حرب واسعة وشاملة حتى تاريخه وأن ما يصدر محلياً من افرقاء الداخل هو مجرد شائعات أو تحليلات شخصية غير مبنية على معطيات أكيدة.

المصدر: صحف