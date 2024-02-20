مراسل المنار: الطيران المعادي ينفذ سلسلة غارات بالصواريخ مستهدفاً “تلة هرمون” بين يارون ورميش وأطراف شيحين والضهيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2024 - 13:06

مراسل المنار: الطيران المعادي ينفذ سلسلة غارات بالصواريخ مستهدفاً “تلة هرمون” بين يارون ورميش وأطراف شيحين والضهيرة

منذ 2 ساعة 20 February، 2024
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