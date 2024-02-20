مراسل المنار: الطيران المعادي ينفذ سلسلة غارات بالصواريخ مستهدفاً “تلة هرمون” بين يارون ورميش وأطراف شيحين والضهيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2024 - 13:06
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مراسل المنار: الطيران المعادي ينفذ سلسلة غارات بالصواريخ مستهدفا "تلة هرمون" بين يارون ورميش وأطراف شيحين والضهيرة
مصادر فلسطينية: 7 شهداء و17 مصابا وصلوا منذ أمس إلى مستشفى غزة الأوروبي شرقي خان يونس
العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدخل يومه الـ137 مع تصاعد العمليات العسكرية والمجازر بحق المدنيين
مصادر فلسطينية: 7 شهداء و17 مصابا وصلوا منذ أمس إلى مستشفى غزة الأوروبي شرقي خان يونس
مراسل المنار: الطيران المعادي ينفذ سلسلة غارات بالصواريخ مستهدفاً “تلة هرمون” بين يارون ورميش وأطراف شيحين والضهيرة
منذ 2 ساعة
20 February، 2024
عاجل
الطيران المعادي
العدو الاسرائيلي
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