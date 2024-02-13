‫لافروف: الحلول الأميركية والبريطانية لا تسهم في حل القضية  ‫الفلسطينية بل تجعل غزة تحت سيطرة “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2024 - 11:56

‫لافروف: الحلول الأميركية والبريطانية لا تسهم في حل القضية  ‫الفلسطينية بل تجعل غزة تحت سيطرة “اسرائيل”

منذ 21 mins 13 February، 2024
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