البيت الابيض: بايدن وشولتس أكدا مجددا الالتزام بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتفق مع القانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 03:02

البيت الابيض: بايدن وشولتس أكدا مجددا الالتزام بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتفق مع القانون الدولي

منذ 14 mins 10 February، 2024
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