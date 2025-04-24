البيت الأبيض: الغرامات الأوروبية على شركتي آبل وميتا “ابتزاز اقتصادي”

وصف البيت الأبيض الخميس الغرامات الكبيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وآبل لانتهاكهما قواعد المنافسة بأنها “ابتزاز اقتصادي”، وحث على وضع حد للإجراءات الأوروبية “الخبيثة” التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.

فرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة آبل بعد أن خلصت إلى أنها منعت المطورين من توجيه الزبائن خارج متجر “آب ستور” الخاص بها للتطبيقات، للعثور على صفقات أرخص.

كما تم تغريم شركة ميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام مبلغ 200 مليو*-ن يورو بسبب نظام “الدفع أو الموافقة” على تلقي الإعلانات، ما اعتبرته المفوضية انتهاكًا للقواعد المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية.

وهذه الغرامات هي الأولى التي يتم فرضها بموجب “قانون الأسواق الرقمية” الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ما أجبر أكبر شركات التكنولوجيا في العالم على الانفتاح على المنافسة في دول التكتل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريان هيوز في بيان الخميس: “الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذا الشكل الجديد من الابتزاز الاقتصادي”.

وأضاف أن هذا “الاستهداف الخبيث من جانب الاتحاد الأوروبي للشركات والمستهلكين الأميركيين يجب أن يتوقف”، مؤكدًا موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن مثل هذه الإجراءات تعزز “الرقابة” وتشكل “تهديدًا مباشرًا للمجتمع المدني الحر”.

ورغم أنه لم يحدد أي رد فعل محتمل من جانب الولايات المتحدة، قال هيوز إن هذه الإجراءات سيتم النظر إليها “كحواجز أمام التجارة”، ما يشي بأنه قد يتم طرحها خلال المفاوضات المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على شركائه التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن أحد أهدافه هو إزالة الحواجز الجمركية “غير العادلة”. وطالب هيوز بـ”إنهاء دوامة الموت للإجراءات التنظيمية للاتحاد الأوروبي!”.

المصدر: أ ف ب