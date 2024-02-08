قال قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي “ننصح الأمريكي والبريطاني بأن يكون لهم موقف إيجابي تجاه رد حركة حماس على المقترحات وفي إطار الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها دولتي قطر ومصر”.

واكد السيد الحوثي في كلمة له الخميس ان “القدرات اليمنية على مستوى الجهوزية العسكرية والتجهيز العسكري أصبحت متراكمة ومتطورة بفضل الله”، وتابع ان “مخرجات التعبئة والتدريب والتأهيل العسكري في بلدنا بعشرات الآلاف يضاف إلى مئات الآلاف”، ولفت الى ان “الأمريكي يعرف أن الجيش اليمني صاحب تجربة طويلة ومتنوعة واجه فيها كل التكتيكات الأمريكية خلال 9 سنوات من العدوان على بلدنا”.

وشدد السيد الحوثي على ان “معارك العدوان على بلدنا أُديرت من خبراء ومستشارين أمريكيين”، واضاف ان “الأمريكي لن يجرؤ على مواجهة شعبنا بحرب برية ودخول عسكري مباشر لأنه يرى أمامه تحركا شاملا”، واكد ان “مسارنا هو التصعيد طالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة واستمر الظلم والقتل الجماعي”.

واوضح السيد الحوثي ان “معركة الأمريكي والبريطاني معنا ليست من أجل الملاحة الدولية بل من أجل الملاحة الإسرائيلية”، وتابع “إذا كان للبريطاني أوهام باستعمار بلدنا فهي عبارة عن مرض نفسي دواؤه لدينا وعلاجه عندنا”، واضاف “اذا كانت الجرعة الماضية لسفينة البريطاني التي احترقت من الليل إلى الليل غير كافية فيمكن أن تُوجّه له المزيد من الجرعات”.

وأكد السيد الحوثي “عملياتنا مستمرة، مظاهراتنا مستمرة، ضرباتنا مستمرة، ونحن واثقون بنصر الله”، وتابع “للشعب الفلسطيني ومجاهديه نقول بكل صدق وجِدّ لستم وحدكم الله معكم، شعبنا معكم، كل الأحرار في هذا العالم معكم ونحن واثقون بالنصر والعاقبة للمتقين”.

المصدر: موقع المنار