عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء 7-2-2024

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

– “الأخبار” تنشر النص الحرفي لردّ “حماس”

– تسرّب شهادات جديدة من السجون “الجحيم”: بعيون الأسرى

صحيفة البناء

– حماس تردّ على ورقة باريس: مصير الحرب والإعمار والحصار والاحتلال؟

– قطر: إيجابي إجمالًا… بايدن: مبالغ به… بلينكن: قيد الدرس… تل أبيب: الردّ سلبيّ

– اليمن يُحيي ذكرى مؤسس الأنصار: إلى التصعيد في البحر الأحمر دعمًا لغزّة

صحيفة اللواء

– نواف سلام نموذج اللبناني المحلّق في الفضاء الدولي

– التألق اللبناني يعوِّض “فراغ الداخل”: نواف سلام رئيسًا للمحكمة الدولية

– ردّ حماس يُذهل الأميركيين ويغضب نتنياهو: الحرب حتّى الانتحار!

صحيفة الديار

– وزيرا خارجية فرنسا ومصرعلى خط تبريد الجبهة الجنوبية… و”إسرائيل” تواصل التهديد

– نواف سلام‬ رئيسًا لمحكمة العدل الدولية لثلاث سنوات… وتقدّم بشأن ملف تبادل الأسرى

– جلسة حكومية غدًا على وقع اعتصام العسكريين المتقاعدين… وموظفو الخلوي يواصلون إضرابهم

صحيفة الجمهورية

– فرنسا لرئيس يواكب “الاستحقاقات الكبيرة”

– سيجورنيه يُحذِّر ويدعو للتهدئة

– في غزّة أيضًا: ممنوع المسّ بالسلاح

صحيفة النهار

– سيجورنيه لم ينقل تهديدات وشدّد على التهدئة… بوحبيب يعلن عدم جهوزية لبنان للـ1701

– نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية

– قطر تلقّت ردًا ايجابيًا من حماس و”إسرائيل” تدرسه بتمعّن

صحيفة الشرق

– غزّة بين الحرب والهدنة تبدأ شهرها الخامس

الأسرار

صحيفة البناء

خفايا

قال مصدر دبلوماسي تسنّى له الاطلاع على ردّ حركة حماس على ورقة باريس إنّ المقاومة تبدو مرتاحة إلى وضعها سواء لجهة احتمال توافر شروط السير بالتبادل وفق المعايير التي وضعتها، فهي واثقة من أنها تبقى صاحبة اليد العليا خلال الهدنة، وصولًا إلى وقف النار، ولو كانت نصوص التفاهم رمادية وواثقة بالدرجة من أن زمام المبادرة سيبقى بيدها إذا فشلت المفاوضات، وعادت الكلمة للميدان مجددًا. وقال إن الردّ يبدو مدروسًا ليلبي هاتين الفرضيتين فيضع الكرة في مرمى الوسطاء، وخصوصًا الأميركي في تخاطبه مع الإسرائيلي لاختيار إحدى الوجهتين.

كواليس

قال مصدر حكومي في لبنان إنّ الكلام الكثير الذي يتمّ نشرُهُ في الإعلام عن تهديدات بالحرب ينقلها الوسطاء الغربيّون من زوار بيروت لا يعكس حقيقة النقاشات التي تدور في اجتماعات هؤلاء مع المسؤولين اللبنانيين، حيث يتحدّث الوسطاء عن القلق الإسرائيلي من قوة المقاومة وانعكاسات الحرب على المستوطنين واقتصاد الكيان وخسائره المادية والمعنوية جرّاء عمليات المقاومة وحجم الإحراج الذي يتسبب به ذلك لحكومة الاحتلال، ولذلك فإن دعوات التهدئة تأتي تحت شعار أن المنطقة في دائرة خطر الانزلاق إلى حرب كبرى يجب التعاون لمنع وقوعها، بسبب ما لدى حزب الله و”إسرائيل” من قدرات تدميرية متقابلة.

صحيفة اللواء

همس

يحتلّ الوضع المتفجّر في الجنوب، حجر الزاوية في مهمّة وزير عربي، لا سيّما لقاؤه مع مرجع كبير.

غمز

يقول مرجع اقتصادي إنّ الاعتراضات على ضرائب الموازنة، من شأنها أن تنسف أي محاولة لإعادة النظر بالرواتب والمعاشات، خصوصًا في القطاع الخاص.

لغز

تترك سفيرة دولة كبرى “انطباعات ايجابية” لدى من تلتقيهم، لجهة دورها الدبلوماسي في لبنان.

صحيفة الجمهورية

تحاول بعض الدوائر الدبلوماسية المعنيّة تهيئة الأجواء بهدف تشكيل هدنة في غزّة لاختراق رئاسي في لبنان.

التقى نواب من تيار سياسي في عاصمة أوروبية حيث عقدوا اجتماعات مع عدد من المسؤولين.

حرص وزير الخارجية الفرنسية على شمول لبنان في جولته على دول المنطقة برغم معرفته أنّ الأرضية غير مهيّأة لحلّ قضيته

المصدر: صحف