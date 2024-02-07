طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الصهيوني استهدفت فجراً مبنى مضخات مياه “الوزاني” بصاروخ ما أدى إلى حصول تضرر في الشبكة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 09:34

طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الصهيوني استهدفت فجراً مبنى مضخات مياه “الوزاني” بصاروخ ما أدى إلى حصول تضرر في الشبكة

منذ 50 mins 7 February، 2024
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