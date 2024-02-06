اكد قائدُ انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي انَ اليمنَ مستمرٌ في مساندةِ فلسطين عبرَ كلِّ اشكالِ القوةِ التي يمتلكُها.

وخلالَ كلمةٍ له في ذكرى يومِ الشهيد ، اشار السيد الحوثي الى انَ مواقفَ الامةِ لا ترقى الى مستوى العدوان، متسائلاً عن موقفِ الامةِ الاسلاميةِ بمئاتِ ملايينِها مما يَجري في فلسطين، لافتاً الى انَ ايمانَ شعبِ اليمنِ لا يسمحُ له ان يبقى في موقعِ المتفرجِ على ما يجري على الامةِ الاسلامية.

واكد السيدُ الحوثي انَ اليمنيَ مستمرٌ بالتصدي للاعتداءاتِ الاميركيةِ البريطانية.



المصدر: قناة المنار