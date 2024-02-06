كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 19:46

كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 6 February، 2024
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