اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال في حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 02:24

اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال في حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 5 February، 2024
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