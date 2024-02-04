أبو عبيدة : مجاهدونا استولوا على 4 طائرات دون طيار ودكوا حشودا عسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 4 2024 - 19:18

أبو عبيدة : مجاهدونا استولوا على 4 طائرات دون طيار ودكوا حشودا عسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال

منذ 15 mins 4 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة