الولايات المتحدة | احتجاجا على استمرار العدوان على غزة… مؤيدون لفلسطين يغلقون طرقا رئيسية في واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 04:36

الولايات المتحدة | احتجاجا على استمرار العدوان على غزة… مؤيدون لفلسطين يغلقون طرقا رئيسية في واشنطن

منذ 25 mins 2 February، 2024
مظاهرات امام البيت الابيض دعما لغزة
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية أن نشطاء مؤيدين لفلسطين أغلقوا طرقا رئيسية في وسط العاصمة الأمريكية الخميس احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة، وتم اعتقال ثمانية أشخاص منهم على الأقل.

أشار بيان لشرطة واشنطن إلى أن رجال الأمن أوقفوا ثمانية أشخاص خلال المظاهرات التي جرت صباح اليوم. ومن غير المستبعد أن تكون هناك أعتقالات أخرى في مناطق أخرى من الولاية.

من جهتها “حركة الشباب الفلسطيني” (Palestinian Youth Movement) كتبت على انستغرام أن عددا منهم تم توقيفهم من قبل رجال الأمن يزيد عن 20 متظاهرا.

واشار ناشطون إلى أن الاحتجاجات كانت تهدف إلى لفت الانتباه إلى “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وتمولها أمريكا.

المصدر: وكالات

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