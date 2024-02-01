الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن ووزير الحرب البريطاني بحثا الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في الأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 06:34

الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن ووزير الحرب البريطاني بحثا الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في الأردن

منذ 3 ساعة 1 February، 2024
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