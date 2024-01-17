اكد رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمال نجيب ميقاتي على ضرورةِ إنهاءِ حربِ الكِيانِ الإسرائيليِّ على غزّة.

موقفُ ميقاتي جاء خلال لقائِه وزيرَ الخارجيةِ الإيرانية حسين امير حسين امير عبد اللهيان، على هامشِ مُنتدى دافوس في سويسرا ، وقد اَشاد عبد اللهيان بِدورِ الحكومةِ والشعبِ والمقاومةِ في لبنانَ في دعمِ الشعبِ الفلسطيني.

كما قَيَّمَ الجانبانِ آخرَ التطوراتِ في فلسطينَ ولبنان، والوضعَ في البحرِ الأحمر، وأَكّدا على مُواصلةِ المشاوراتِ المشتركةِ من أجلِ إِنهاءِ جرائمِ الاحتلالِ الِإسرائيليِّ ضدَّ الفلسطينيين.

المصدر: قناة المنار