ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الدول الأوروبية قد تخسر ما يصل إلى 2.2 مليار دولار بحلول فبراير 2024 بسبب انتهاء صلاحية لقاحات فيروس كورونا، فيما خسرت بالفعل نحو 1.1 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة “فايننشال تايمز” استنادا إلى بيانات مجموعة “Airfinity” التحليلية أن “الدول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا خسرت بالفعل نحو 1.1 مليار دولار بسبب أدوية باكسلوفيد منتهية الصلاحية التابعة لشركة فايزر الأمريكية. وبحلول فبراير، سيصل عدد اللقاحات منتهية الصلاحية إلى 3.1 مليون جرعة”.

وأضافت: “كانت الحكومات مهتمة بالحصول على دواء مضاد للفيروسات عالي الفعالية وواجهت المهمة الصعبة المتمثلة في تقييم الطلب مع الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل غير المعروفة”.

ووصفت شركة “فايزر” أيضا التخلص الجماعي من اللقاحات منتهية الصلاحية بأنه “نتيجة حتمية، ونتيجة طبيعية لعمل الشركات المصنعة والحكومات معا للتغلب على أزمة الصحة العامة في أسرع وقت ممكن من أجل حماية سكانها”.

هذا وأشارت صحيفة “بوليتيكو” في 18 ديسمبر، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي رمت ما لا يقل عن 215 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا بقيمة 4 مليارات يورو بسبب عدم جدواها.

المصدر: روسيا اليوم