الاتحاد الأوروبي يغرم آبل” و”ميتا” ويخاطر بإثارة غضب ترامب

فرضت المفوّضية الأوروبية اليوم الأربعاء (23 إبريل/نيسان 2025) غرامة مقدارها 500 مليون يورو على شركة ” آبل “، على خلفية بنود غير عادلة في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم. كما فرضت على شركة “ميتا”، غرامة قدرها 200 مليون يورو بسبب انتهاكها إحدى قواعد استخدام البيانات الشخصية.

واتّخذت المفوضية الأوروبية هذا القرار بعد عام من إطلاق ملاحقات في حقّ المجموعتين المتمركزتين في كاليفورنيا، لكن خصوصا في وقت حرج بالنسبة إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية .

ويجري الاتحاد الأوروبي راهنا مفاوضات مع الإدارة الأمريكية في مسعى إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب .

وبدأ تطبيق زيادات جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات المركبات والألومينيوم والصلب وبنسبة 10بالمئة على بقية السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب مرارا الضرائب والغرامات والقيود التنظيمية المفروضة على الخدمات الرقمية الأمريكية في أوروبا.

وخلافا للعادة، أُعلنت الغرامات الجديدة في بيان من دون مؤتمر صحافي. وسارعت “آبل” إلى الاحتجاج على قرار “مجحف”، معلنة نيّتها الطعن فيه مع مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي .

وبدأت الأسبوع الماضي في واشنطن محاكمة “ميتا” ، الشركة الأم لفيسبوك ، بشأن مزاعم قيام عملاق التكنولوجيا الأمريكية، بعمليات احتكار غير قانونية لمنصات للتواصل الاجتماعي. وتتهم لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، بالنيابة عن الحكومة الأمريكية، شركة “ميتا” بشراء منصتي “إنستغرام” و”واتس آب”، بغرض القضاء على المنافسة.

المصدر: dw.com