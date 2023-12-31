سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 18:54

سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة

منذ 2 ساعة 31 December، 2023
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