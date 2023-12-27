إخبار أمام النيابة العامة العسكرية ضد المطرانين الحاج وسمعان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 10:34

إخبار أمام النيابة العامة العسكرية ضد المطرانين الحاج وسمعان

منذ 53 mins 27 December، 2023
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لبنان

تقدّمت “هيئة ممثلي الأسرى والمحرَّرين”، بواسطة وكيلها القانوني المحامي غسان المولى، بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 26/12/2023، ضدّ كل من المطران موسى الحاج والمطران كميل سمعان، وذلك على خلفية “تواصلهما مع العدو الصهيوني”، معلنةً في بيان، أنها “ستلاحق كل مطبِّع ومتعامِل مع العدو أمام المراجع القضائية المختصة.”
واشارت ان المطرانين كانا قد شاركا ضمن وفد ممثلي الكنائس المقدسية والشرقية في لقاء لمناسبة الأعياد جرى أول من أمس، مع الرئيس الصهيوني إسحاق هرتزوغ والوزير موشيه أربل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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