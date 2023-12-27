تقدّمت “هيئة ممثلي الأسرى والمحرَّرين”، بواسطة وكيلها القانوني المحامي غسان المولى، بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 26/12/2023، ضدّ كل من المطران موسى الحاج والمطران كميل سمعان، وذلك على خلفية “تواصلهما مع العدو الصهيوني”، معلنةً في بيان، أنها “ستلاحق كل مطبِّع ومتعامِل مع العدو أمام المراجع القضائية المختصة.”

واشارت ان المطرانين كانا قد شاركا ضمن وفد ممثلي الكنائس المقدسية والشرقية في لقاء لمناسبة الأعياد جرى أول من أمس، مع الرئيس الصهيوني إسحاق هرتزوغ والوزير موشيه أربل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام