متحدث عسكري صهيوني يعترف في حديث لوسائل اعلام أمريكية  ‫بالفشل في عمليات انقاذ المحتجزين في غزة بعد 82 يوماً على العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 01:48

متحدث عسكري صهيوني يعترف في حديث لوسائل اعلام أمريكية  ‫بالفشل في عمليات انقاذ المحتجزين في غزة بعد 82 يوماً على العدوان

منذ 43 mins 27 December، 2023
أخبار موقع المنار
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