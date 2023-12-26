طائرات الاحتلال تقصف منزلاً لعائلة أبو زرقة في الحي الهولندي غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 05:40

طائرات الاحتلال تقصف منزلاً لعائلة أبو زرقة في الحي الهولندي غرب خانيونس

منذ 1 ساعة 26 December، 2023
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