شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة جيزان النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 03:50

شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة جيزان النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 35 mins 26 December، 2023
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