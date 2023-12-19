بوريل يندد بـ”النقص الفادح في القدرة على التمييز” لدى الجيش الإسرائيلي

ندد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بـ”النقص الفادح في القدرة على التمييز”، لدى عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصا بعد مقتل رهائن ومدنيين فلسطينيين.

وجدد بوريل في منشور على منصة “إكس”، دعوته إلى هدنة إنسانية “عاجلة”، منددا بمقتل “مصلين وثلاث رهائن ومئات المدنيين الآخرين” في آخر عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وكتب بوريل: “لا بد من أن يتوقف ذلك والهدنة الإنسانية العاجلة ضرورية”.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه قتل “عن طريق الخطأ” 3 أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة. مؤكدا “تحمل مسؤوليته في ما وقع”.

وعبر بابا الفاتيكان فرنسيس، يوم أمس، عن أسفه لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية السبت في قطاع غزة برصاص قناصة إسرائيليين إلى جانب مدنيين عزل آخرين.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ73، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

المصدر: روسيا اليوم + وكالة الصحافة الفرنسية