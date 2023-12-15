سرايا القدس: رصدنا قوة صهيونية راجلة في محيط “قلبة صوفا” وقصفناها بوابل من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 19:52

سرايا القدس: رصدنا قوة صهيونية راجلة في محيط “قلبة صوفا” وقصفناها بوابل من قذائف الهاون

منذ 1 ساعة 15 December، 2023
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