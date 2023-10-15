جيش الاحتلال يطلب من المستوطنين الصهاينة في المستوطنات ‫القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2023 - 10:36

جيش الاحتلال يطلب من المستوطنين الصهاينة في المستوطنات ‫القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ

منذ 15 mins 15 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة