رغم القتل والدمار.. أهل غزة يسطرون أروع مشاهد الصمود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 23:04

رغم القتل والدمار.. أهل غزة يسطرون أروع مشاهد الصمود

منذ 18 mins 12 October، 2023
علم فلسطين
تقارير مصورة - فلسطين

رغمَ القتلِ والدمارِ إلا أن أهلَ غزةَ يسطرونَ أروعَ مشاهدِ الصمود ..

المصدر: قناة المنار

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