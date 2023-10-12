رغم القتل والدمار.. أهل غزة يسطرون أروع مشاهد الصمود – موقع قناة المنار – لبنان
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رغم القتل والدمار.. أهل غزة يسطرون أروع مشاهد الصمود
منذ 18 mins
12 October، 2023
تقارير مصورة
-
فلسطين
رغمَ القتلِ والدمارِ إلا أن أهلَ غزةَ يسطرونَ أروعَ مشاهدِ الصمود ..
المصدر:
قناة المنار
طوفان الاقصى
غزة
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