‫51 شهيدا وأكثر من 280 مصابا خلال سلسلة غارات للطيران  ‫الصهيوني إستهدفت غرب خانيونس وشمال غرب مدينة غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 04:40

‫51 شهيدا وأكثر من 280 مصابا خلال سلسلة غارات للطيران  ‫الصهيوني إستهدفت غرب خانيونس وشمال غرب مدينة غزة 

منذ 6 mins 12 October، 2023
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