مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: ارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة إلى أكثر من 338 ألف نازح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 04:44

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: ارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة إلى أكثر من 338 ألف نازح

منذ 20 mins 12 October، 2023
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