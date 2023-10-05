الشيخ شعبان: من يحرم الاحتفال بالمولد النبوي لا نسمعه يجرم التطبيع مع العدو الاسرائيلي

قال الامين العام لحركة “التوحيد الاسلامي” الشيخ بلال سعيد شعبان إن “ما يجري اليوم هو أن التاريخ يعيد نفسه من خلال الصراع الداخلي عبر تأجيج القوميات والمذهبيات بإرادة غربية وبأدوات محلية”.

وتابع الشيخ شعبان في كلمة له خلال مؤتمر في تركيا “تجد أن هناك ما يشبه الحرب العالمية الثالثة بدعوى هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو لا يجوز؟!”، واضاف “على خلفية هذا حدث تفجير لمسجدين في باكستان خلال احتفال المتصوفة بالذكرى، وسقط مئات القتلى والجرحى. إنك لترى اليوم الكثير من وعاظ السلاطين ينطلقون في دائرة التضليل وهذا دورهم، ومن ذلك ذهابهم باتجاه تحريم الاحتفال بذكرى المولد”، وقال “لكننا لا نجدهم يتحدثون عن عدم جواز تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، ولا أحد منهم في كل تلك الدول ينبس ببنت شفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام