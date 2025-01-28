وفد من “التوحيد الاسلامي” زار الشيخ طقوش.. وتنويه بانتصار المقاومة في لبنان وفلسطين

زار الأمين العام لحركة “التوحيد الإسلامي” في لبنان الشيخ بلال شعبان على رأس وفد الاثنين الأمين العام لـ”الجماعة الاسلامية” الشيخ محمد طقوش، بحضور رئيس “حركة الامة” الشيخ عبد الله جبري.

وهنأ المجتمعون “بالانتصار الكبير للبنان وفلسطين على العدو الصهيوني المدعوم من قوى الاستكبار العالمي”، وأكدوا انه “تبلور أمام مرأى العالم أجمع الإنجاز الذي حققته المقاومة في لبنان وفي فلسطين، بمشاهد تعبّر عن انتصار عظيم وهذا شرف للجميع وعز للأمة بمختلف مكوناتها”، وتابعوا “انتصار كان ثمنه بذل دماء القادة الشهداء الذين قضوا نحبهم وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

ودعا المجتمعون “الفصائل الفلسطينية للالتفاف حول مشروع المقاومة الذي يخطط العدو لتصفيته والقضاء عليه في كل المنطقة”، وأشاروا الى “أهمية ثقة شعوبنا بالمقاومة، ما يفسّر هذا الاحتضان الشعبي الذي شاهده الجميع سواء في غزة أو في الجنوب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام