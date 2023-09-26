الشيخ شعبان زار عبد الرحيم مراد.. لرئيس “صنع في لبنان”

زار الأمين العام لحركة “التوحيد” الشيخ بلال سعيد شعبان الثلاثاء النائب السابق عبد الرحيم مراد في مكتبه ببيروت، على رأس وفد من الحركة.

وجرى خلال اللقاء البجث في الوضع العام والشلل السياسي الذي يعيشه لبنان والذي يبقي البلاد في حال مراوحة خطيرة.

وأشاد المجتمعون “بتصدي الجيش اللبناني للعدوان الصهيوني الدائم على سيادة بلدنا”، وحيوا “ضباط وجنود الجيش اللبناني الذين يواجهون خروقات الاحتلال لحدود لبنان مع فلسطين المحتلة”.

ولفت المجتمعون الى أن “الحل في البلد ينطلق من اختيار رئيس صنع في لبنان”، واضافوا “لقد آن الأوان لشعبنا اللبناني وسلطته أن يبلغوا سن الرشد السياسي بما يمكنهم من اختيار الأفضل لأمتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام