“الجهاد”: اغتيال العدو للصحفي اصليح يمثل تعديا صارخا على كل القيم الإنسانية

أكدت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين في بيان لها الثلاثاء أن “جريمة الاحتلال الاسرائيلي باغتيال الصحفي حسن اصليح بمستشفى ناصر الطبي تمثل تعديًا صارخا على كل القيم الإنسانية وانتهاك لحرمة المؤسسات الطبية”.

وقالت الحركة “هذا العمل الإجرامي يؤكد أن قوات الاحتلال لم تعد تكتفي بانتهاك القانون الدولي الإنساني عبر استهداف المدنيين والمصابين فحسب، بل تستمر في جرائمها المعادية للإنسانية باستباحة المنشآت الطبية والمس بحصانة المرضى والجرحى تحت غطاء مزعوم من المطاردة الأمنية”.

وأوضحت الحركة أن “دماء الشهيد اصليح الطاهرة تدق ناقوس الخطر إزاء استمرار عمليات الاغتيال الممنهجة للصحفيين في غزة، التي ارتفع عدد ضحاياها إلى أكثر من 215 منذ اندلاع العدوان الحالي”، وحملت “قيادة الاحتلال بكامله المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن هذه الجريمة المنكرة”.

ودانت الحركة “تواصل صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وعدم التحرك لوقف ضد هذه الانتهاكات وفرض عقوبات رادعة تُلزم الكيان المجرم بوقف استهداف الإعلاميين فورا”.

المصدر: فلسطين اليوم