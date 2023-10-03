لقاء بعنوان : وحدة المحور النّقابي المقاوم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ، وولادة حفيده الامام جعفرالصادق واسبوع الوحدة الاسلامية، تقيم وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب اللّه المنبر النقابي العمّالي المقاوم بعنوان : وحدة المحور النّقابي المقاوم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، يتحدث فيه رؤساء المكاتب العمالية للاحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية ورؤساء الاتحادات واللقاءات العمالية والتعاونية والزراعية.

الخميس بتاريخ: 5/10/2023 الساعة: الرابعة ب.ظ

المكان: مركز بلدية الغبيري الصحي الاجتماعي –روضة الشهيدين