مواكبة | إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن.. مواجهات واقتحام للاقصى

اطلقت شرطة الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، النار على فلسطيني عند حاجز المزمورية قرب القدس المحتلة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، حيث افادت شرطة الاحتلال ان “مقاتلا من حركة MGB تمكن من تحييد فلسطيني على حاجز مزاموريا، وقام أحد المشتبه بهم، الذين وصلوا إلى حاجز المزمورية على طريق الجدار في ضواحي مدينة القدس، بسحب سكين باتجاه قوات الأمن، وأطلق جندي MGB الذي اكتشف المشتبه به النار عليه وقتله “.

صورة السكين المستخدم بحسب شرطة الاحتلال

مواجهات في مخيم شعفاط

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس، في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية ، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم.

وأوضحت المصادر، أن الشبان الفلسطينيين أطلقوا المفرقعات النارية باتجاه جنود الاحتلال، فيما رد الجنود بإطلاق النار والرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فيما لم يبلغ عن إصابات.

كما نفذت اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني عملية اقتحام لبلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين القوة المقتحمة وشبان من البلدة دون أن تسفر عن وقوع اصابات.

وافادت مصادر من جنين عن قيام قوات الاحتلال بمحاولة اقتحام قرية زبوبا غرب جنين .

مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

الى ذلك، نفذ عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحامات واسعة لباحات المسجد الاقصى، وخاصة ان يوم أمس شهد حالة من التوتر والاعتداءات على المصلين.

وكان مئات المستوطنين والمتطرفين ، بينهم عضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف يهودا غليك- اقتحموا أمس الأحد باحات المسجد الأقصى، وذلك في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية.

المصدر: وكالات