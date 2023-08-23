وزير الزراعة للمنار: لا ازمة قمح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2023 - 21:30

وزير الزراعة للمنار: لا ازمة قمح

منذ 1 ساعة 23 August، 2023
لبنان

وزير الزراعة يؤكد للمنار:لا ازمة قمحٍ في الافق.

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