عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 19 آب/أغسطس 2023

العناوين:

الأخبار:

ـ السعودية ترص صفوف خصوم حزب الله

ـ مافيات المولّدات في الضاحية: «ضريبة» على الطاقة الشمسية

ـ 11 مرشحاً من «الصقور» لمنصب النقيب: نقابة المحامين تقسم الكتائب

ـ سوريا… حافّة الجوع

البناء:

ـ اللجنة العربية حول سورية بقيادة مصر والسعودية: عُمان للسياسة والإمارات للإعمار والأردن للأمن

ـ لقاء مطوّل يجمع ابن سلمان وعبد اللهيان تمهيداً لزيارة رئيسي وجدول أعمال حافل ثنائي وإقليمي

ـ القوات وحلف معوّض ارتباك أمام المطالبة بجلسات انتخاب متتالية قد تخرج فرنجيّة رئيساً

الجمهورية:

ـ تجدُّد الإشتباك بين ميقاتي وباسيل

ـ بن سلمان وعبد اللهيان: حوار صريح ومفيد

ـ ميقاتي على حافة الاعتكاف… فماذا لو؟

ـ ما الفارق بين استجواب «شفوي» أو»خطي»؟

ـ الولاء للبنان هو ولاء أفرقاء الوطن بعضهم لبعض؟

اللواء:

ـ فياض يبتزّ المركزي: لا كهرباء بلا تمويل صفقة الفيول المشبوهة!

ـ تسابق رئاسي – أميركي إلى المنصَّة.. والفشل الداخلي يُعزِّز الرهان على تفاهمات الرياض – طهران

ـ الأمير محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية إيران سبل تطوير العلاقات

ـ روسيا تدمّر مسيّرات أوكرانية فوق موسكو والبحر الأسود

ـ جيوش ايكواس تتجه لتدخل عسكري محتمل في النيجر

الديار:

ـ الملف الرئاسي بيد واشنطن بعدما سحبته من فرنسا والسعودية

ـ المعارضة تتمسك بمواصفات الرئيس ومهامه الصادرة عن اللجنة الخماسية

ـ لبنان امام خطر الاقتصاد النقدي والفلتان المالي وتبييض الاموال دون رقابة

النهار:

ـ الكحالة لا ترضخ لاستعادة “التجارب العرجاء”

ـ مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول

ـ ميقاتي ينفي اتخاذ قرار بالاعتكاف “لكن للصبر حدود” ودعوة منصوري الى السعودية

ـ توقع موقف للثنائي الشيعي من رسالة لودريان وسط موشرات استياء لدى بري

ـ لقاء مفاجئ بين بن سلمان وعبد اللهيان ناقش التعاون

نداء الوطن:

ـ رسالة إيرانية في البريد اللبناني لدعم الأذرع في المنطقة

ـ إعلام “حزب الله” يهاجم السعودية بالتزامن مع زيارة عبد اللهيان

ـ حوار “التيار” و”الحزب” يتأرجح

ـ باخرة “فيول” تُشعل النكايات بين وزارتَي “الطاقة” و”المال”

ـ “إكواس” تُحدّد موعدًا لدخول النيجر

ـ واشنطن وسيول وطوكيو تفتتح “حقبة تاريخية جديدة”

الاسرار:

البناء:

– قالت مصادر عمانية إن تقدماً متوقعاً في محادثات صنعاء مع قيادة أنصار الله في ضوء المعطيات التي وضعتها القيادة السعودية بين أيدي الفريق العماني المفاوض، وتوقّعت التوصل إلى اتفاق مناسب لفتح مطار صنعاء وتنظيم العمل فيه يليه فتح ميناء الحديدة وفق القواعد ذاتها.

– قال مصدر دبلوماسي إن السفارة الفرنسية في بيروت لم تتسلّم ردوداً سلبية على رسالة المبعوث الرئاسي جان إيف لودريان وفسّرت ذلك بخشية أصحاب البيان السلبي من تقديم وثيقة تطلب عقد جلسات انتخاب متلاحقة وتكون بذلك تمهّد الطريق لوصول سليمان فرنجية للرئاسة من بوابة نتائج حوار حزب الله والتيار الوطني الحر.

الجمهورية:

ـ وصف مرجع أمني سابق إتفاقا عقد أخيراً بين هيئة أممية ومؤسسة رسمية بأنه إنجاز كبير يجب أن يقود الى خطوات أكثر أهمية على أكثر من مستوى وطني.

ـ تولي إحدى الرابطات العلمانية في إحدى الطوائف قلقاً بارزا لاضمحلال الحضور المسيحي في الإدارة اللبنانية وتقوم بإتصالات وإجتماعات بحثاً عن معالجة هذا الخلل.

ـ خلافاً لكل ما يشاع فإن تلويح مسؤول بقلب الطاولة في وجه الجميع هو أمر جدّي اذا لم تتم معالجة قضايا حساسة.

اللواء:

– تربط مصادر واسعة الاطلاع بين مشروع استخراج النفط والغاز الذي دخل حيِّز التنفيذ والحرص الأميركي على تمرير رئاسة هادئة قبل نهاية العام.

– ثبت وفقاً لبيانات مؤسسة كهرباء لبنان أن لا مشكلة في الجباية، بل في قرار المؤسسة عدم الجباية في أوقات سابقة؟

– تمارس مصارف وازنة سياسة «صيف وشتاء» تحت سقف واحد لجهة شمول التعميم 158 سائر أصحاب الحسابات بالدولار قبل 17 ت1 (2019).

النهار:

– تبلغ الرئيس بري من نائب في كتلته بأن نواب “لبنان القوي” سيشاركون في الجلسة التشريعية الاخيرة، ليتبين ان هذه المعلومات لم تكن دقيقة حيث عمد العونيون الى عدم تأمين نصاب الجلسة وتطييرها.

– يقول نواب معارضون لم يرحبوا برسالة جان- ايف لودريان ان زميلا لهم من البقاع كان السباق في الاعلان عن عدم الرد على الطلب الفرنسي.

– نائب في بيروت الثانية تربطه علاقة جيدة مع رأس مرجعيته الدينية، يستمر في محاولاته مع فاعليات العاصمة وخارجها لجمعها في اكثر من ملف يخص طائفته.

– عُلم أن زيارة مسؤول فلسطيني بارز للبنان نُسّقت بين حزب ممانع وبعض الأجهزة الأمنية اللبنانية.

نداء الوطن:

ـ تخوفت مصادر سياسية من أن يكون شهرا أيلول وتشرين الأول مفصليّين فتطفو كل الأزمات الاقتصادية دفعة واحدة وسط عجز الحكومة عن تسديد موجباتها.

ـ تبيّن أنّ وزيراً غير ناشط حدد حضوره إلى الوزارة بيوميْ عمل علماً أنّه يتولى أيضاً مهام احدى المديريات إلى جانب تكليفه الوزاري.

ـ بدأ حزب فاعل التحضير لمعركة الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعد تواتر الأنباء عن نية الرئيس الحالي بالاستقالة وعدم اكمال ولايته.

المصدر: صحف