اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الاثنين/الثلاثاء، بين قوات “الردع واللواء 444” التابع للجيش الليبي، في العاصمة طرابلس، ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي.

جاء ذلك، عقب احتجاز جهاز الردع للعقيد محمود حمزة آمر اللواء 444، وقالت مصادر محلية إن “العقيد حمزة احتجز في مطار معيتيقة، أثناء توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وهو موجود حاليا في المطار”.

وتابعت المصادر ان “القبض على العقيد حمزة تم بموجب مذكرة توقيف من المدعي العام العسكري”، واضافت ان “آمر اللواء 444 سيحال للتحقيق من قبل لجنة من المدعي العسكري بمقر رئاسة الأركان بمعيتيقة ويتولى جهاز الردع حراسته لحين انتهاء التحقيقات”.

ولفتت المصادر الى “فشل مساعي الإفراج عن العقيد حمزة”، وأشارت إلى أن “اللواء 444 أمهل قوات الردع حتى يوم غد للإفراج عنه من دون أي شرط، وأن جميع عناصر اللواء في حالة استنفار”، وأفادت عن “سماع أصوات تبادل إطلاق النار على نطاق واسع في مناطق جنوب العاصمة، كما رصدوا انتشارا للآليات العسكرية”.

المصدر: روسيا اليوم