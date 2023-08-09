قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن الاتحاد لا يستطيع إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا لأنه “ليس منظمة عسكرية”.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، للصحفيين قائلا إن “الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري، وتقديم التمويل الأوروبي لتوريد الأسلحة. ومع ذلك، فإن الضمانات الأمنية ليست مسألة للاتحاد الأوروبي، لأنه ليس منظمة عسكرية”.

وقال ستانو، ردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيشارك في المشاورات بين كييف وواشنطن حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، إنه “يجب أن يتم توجيه هذه القضية إلى حلف الناتو ودول محددة”.

المصدر: تاس