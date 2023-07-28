الخط الساخن| عاشوراء 2023…تكامل المشهد بين الفعاليات المنظّمة والإصرار الشعبي على الحضور في مختلف الساحات

في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار، لفت مسؤول إعلام بيروت الأستاذ محمّد كريّم الى الحضور الكثيف الذي شهدته المجالس العاشورائية، ما فرض على المنظّمين بذل الجهود لتأمين أماكن تتّسع للجميع وتوفير الخدمات الضرورية. وذكر كريّم أنّه في بيروت تم تنظيم 130 مجلسا عاشورائيا مركزيا يوميا.

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أما المسؤولة الثقافية في الهيئات النسائية لحزب الله في بيروت الأستاذة فاطمة زيعور فتحدّثت عن المجالس العاشورائية الخاصة بالسيّدات والشابات التي تنظّم صباحا بشكل يومي، والتي تحرص الهيئات فيها على حضور الأبناء مع أمهاتهم لما لهذه المجالس من أثر تربوي كبير، مشيرة الى الدراسة التي أجريت مؤخّرا على 4800 شاب وشابة من عمر 16 سنة وما فوق، وتوصّلت الى أنّ المصدر الأساسي الذي يستقي منه هؤلاء الثقافة والفكر هي مجالس أبي عبدالله الحسين(ع).

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وفق مسؤول إعلام البقاع الأستاذ مالك ياغي، بلغ عدد المجالس العاشورائية المخصّصة للذكور 186 مجلسا مركزيا يحضرها يوميا حوالى 95 ألف شخص، أما مجالس الإناث فبلغ عددها 225 مجلسا وصلت أعداد الحاضرات فيها الى 25 ألفا . وتابع ياغي أنّ مجالس كشافة الإمام المهدي (عج) بلغ عددها 269 مجلسا وحضرها يوميا حوالى 18 ألف بين ذكور وإناث . أما عن التوزيع فقد نظّمت هذه المجالس في ثمانية قطاعات بدءا من شتورا وصولا الى الهرمل وقطاع الولاية في المنطقة الحدودية. وقد واكب هذه المجالس هيئة السيدة خولة (ع) وهيئة ولي الله الأعظم للّطم . وأشار ياغي الى أنّ تنظيم المجالس العاشورائية تولّاها 10000 شاب وشابة بالتعاون مع الدفاع المدني في الهيئة الصحّية الإسلامية وبالتنسيق مع البلديات.

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خلال الحلقة تطرّق كريّم الى المضافات التي انتشرت بشكل لافت وقد تمّ التواصل مع أصحابها وتقديم الإرشادات الصحّية لهم، والضوابط الإعلامية التي لا تمس بصورتها العفوية.

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الأستاذة زيعور تحدّثت عن مجلس الطفل الرضيع الذي تنظّمه الهيئات النسائية كل عام في يوم الجمعة حيث أنّ الحضور الكبير للسيّدات في هذه المجالس دفعهن هذا العام الى تنظيم ثمانية مجالس مركزية بدلا عن واحد. أضيف الى برامجها الإنشاد ومرسم للأطفال.

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ياغي أيضا تحدّث عن مبادرة المضيف الإفتراضي التي أطلقها مركز نسيم الإلكتروني، والذي يقدّم محتوى فنّيا ثقافيا إجتماعيا توعويا، كما تحدّث أيضا عن المنبر الشعري العاشورائي. وعن العاشر من محرّم ذكر ياغي أنّه سيتم تنظيم 41 مسيرة في مختلف المناطق البقاعية بالإضافة الى عرض مسرحي لواقعة الطف في شمسطار.

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أمّا المسؤول الإعلامي في منطقة جبل عامل الأولى الأستاذ سلمان حرب فتحدّث عن البرامج العاشورائية التي نُشرت على منصّة بلاغ للإعلام الرقمي ومنها “قرابين عشق” و”عاشوراء في معركة العقل” و “نبض كربلائي” و ” علمتني عاشوراء”.

كما أشار الى الأعمال المسرحية كواقعة الطف في مجدل سلم والمسرح اليومي في تولين. وذكر حرب ايضا أنّهم جهزوا 10 جداريات كربلائية.

و عن يوم العاشر لفت الى أن ثلاث مسيرات مركزية ستنطلق من صور، النبطية و الخيام.

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حضور الهيئات النسائية على مواقع التواصل الإجتماعي برز وفق زيعور من خلال مبادرة “10 خطوات نحو الإمام الحسين(ع)” حيث تم توزيع المضامين المرتبطة بهذه الخطوات العشرة لقارئات العزاء، وأيضا تم تنظيم مسابقات يومية مرتبطة بها، وستصدر النتائج في 13 محرّم.

قبل الختام لفت كريّم الى أنّ المصرع الحسيني سيقرأ في مجمع سيد الشهداء(ع) في الرويس، وتم تخصيص أوتوستراد السيد هادي نصرالله لتواجد الرجال و شارع بئر العبد- الرويس- المريجة للنساء.

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