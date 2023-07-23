النخالة: لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة قبل الإفراج عن إخواننا في سجون السلطة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2023 - 16:34

النخالة: لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة قبل الإفراج عن إخواننا في سجون السلطة

منذ 3 ساعة 23 July، 2023
زياد النخالة
فلسطين

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الأحد “لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين(للفصائل الفلسطينية) في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة”.

تصريحات القيادي النخالة تأتي بالتزامن مع مواصلة أجهزة السلطة الفلسطينية اعقتال قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، لا سيما بحق: مراد وليد ملايشة (34 عاماً) ومحمد وليد براهمة (37 عاماً) من جنين.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت ملايشة وبراهمة بتاريخ 3 يوليو/تموز الجاري أثناء توجههم إلى مخيم جنين للمشاركة في التصدي لعدوان العدو الاسرائيلي، وواصلت اعتقال عدد من مجاهدي بلدة جبع بالضفة المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم

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