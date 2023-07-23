أهالي بلدة تول ناشدوا لمعالجة مشكلة انقطاع المياه

ناشد أهالي بلدة تول في قضاء النبطية جنوب لبنان في بيان لهم الاحد المسؤولين معالجة مشكلة انقطاع المياه.

وقال بيان “مجددا أهالي تول، سكان شارع الشهيد احمد صبرا، يرفعون الصوت بسبب المزاجية التي يتم التعامل فيها بالنسبة لتحويل المياه الى البلدة بشكل عام. ليس من المعقول في هذه الظروف المناخية القاسية أن تنقطع المياه لمدة أسبوعين، واذا تم تحويلها تكون منتصف الليل ولمدة تترواح بين ساعة أو ساعتين وعلى قاعدة، اللي سبق شم الحبق”.

وتابع البيان “نريد من القيمين تفسير ما يحصل فليس هناك أي مبرر، الكهرباء متوفرة والأعطال تم اصلاحها والأهالي يسددون الأقساط بعد مضاعفتها”، واضاف “لذلك نطلب تزويدنا بالمياه بشكل عادل دون أي استنسابية أو مزاجية، خاصة أن شراء صهاريج المياه باتت مكلفة ولا قدرة للأهالي على دفع مصاريف إضافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام