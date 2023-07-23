برلماني ألماني: الغرب يسعى لتدمير الشعب السلافي

قال عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الألماني فالديمار غيردت إن “النخبة الأنغلوسكسونية اختارت أوكرانيا منطلقا للتدمير الذاتي للشعب السلافي”.

وأضاف غيردت “اختاروا أوكرانيا نقطة انطلاق للتدمير الكامل للشعب السلافي، حيث أثاروا مواجهة عسكرية في أوكرانيا”، ولفت إلى أنه “مع تغيير السلطة في الولايات المتحدة، يمكن وقف النزاع في أوكرانيا في غضون يوم واحد”.

والشعب السلافي هم مجموعة عرقية تعتبر الاكبر في اوروبا اليوم، وتعيش في العديد من بلدانها لاسيما الشرقية منها بدءا من روسيا واوكرانيا وصولا الى التشيك وسلوفاكيا وبولندا ودول يوغوسلافيا سابقا(صربيا وكرواتيا…) وصولا الى بلغاريا جنوبا..

المصدر: روسيا اليوم