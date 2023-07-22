قوات كييف تطلق أكثر من 100 قذيفة بينها قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 22 2023 - 15:20

قوات كييف تطلق أكثر من 100 قذيفة بينها قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا

منذ 45 mins 22 July، 2023
اطلاق قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا
اطلاق قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف أن قوات كييف قصفت قرية جورافليوفكا بثلاث قنابل عنقودية أطلقتها من راجمة للصواريخ، بين 100 قذيفة سقطت على المنطقة. وقال في قناته على “تيليغرام”، إن قوات كييف قصفت أكثر من 100 مرة مناطق في المقاطعة، وأطلقت 3 قنابل عنقودية على قرية جورافليوفكا، التي قصفتها أيضا بالمسيرات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن بداية الشهر الجاري عن قرار البيت الأبيض إمداد كييف بذخائر عنقودية.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن واشنطن وقعت في تناقض مع نفسها، مشيرا إلى أن البيت الأبيض اعتبر في وقت سابق استخدام هذا النوع من الذخائر، بالجريمة. وأكد بوتين أن لدى الجيش الروسي ما يكفي من مختلف أنواع الأسلحة التي سيرد بها على هذه الخطوة.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة