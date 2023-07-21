ريادة | وليال عشر…قصص ورسومات تعرّف الطفل الى القيم العاشورائية

في حوار خاص لبرنامج نهار جديد ضمن فقرة نجاحات على قناة المنار، عرّفت فاطمة اسماعيل، مطلقة مشروع “وليال عشر”،عن الكتاب الذي أطلقته قبيل عاشوراء فذكرت أنه دفتر تلوين عاشورائي للأطفال، يتضمن رسمات لأبطال كربلاء ، مع قصة قصيرة تناسب عمر الطفل، كل صفحة بحسب الليلة العاشورائية.

وعن سبب اختيار الغلاف، أشارت اسماعيل الى أنها أرادت حفظ صورة حصار الامام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في ذاكرة الطفل، فاستخدمت الخرائط القديمة الي تظهر مواقع الخيم وشكل الحصار لتصنع منها خريطة واضحة يفهمها الأطفال.

بالنسبة للعمر المستفيد من الكتاب، قالت اسماعيل إنّه يتراوح من خمس الى عشر سنوات.

وعن خططها القريبة ، أشارت اسماعيل الى أنّها أسّست صفحة على فيسبوك تحمل إسم أثر، ستطلق من خلالها مشاريع جديدة تهدف الى تأسيس جيل مهدوي.

المصدر: قناة المنار