المرتضى: سيدي يا حسين نحن على عهدك باقون

قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى لمناسبة حلول ذكرى عاشوراء “اليوم تبدأ الطريق إلى كربلاء، حيث ستعلو عظمة الحقّ المضرج بالدم، فوق هزال السيف المغسول بالهزيمة، وإن حسبوا أنه انتصر”.

وتابع المرتضى الاربعاء “خروج الحسين عنوان التمسك البطولي بالحق، إلى أجيال لا تنتهي، وأن مآله كما الهجرة هو حتمًا النصر الأكيد”، واضاف “هكذا، من شغف بالحق مضى الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار إلى الموت مختارين ليجعلوا الشهادة سبيلهم إلى الحياة، ويكرسوا لجميع الشعوب منهاج البطولة التي تحرس القيم”، وأكد “يا سيدي الحسين نحن على عهدك باقون حتى يزول الليل والنهار أو يسود الحقّ على الأرض كلّها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام