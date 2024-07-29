المرتضى: كل لبناني معني باجتثاث “إسرائيل” من الوجود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 15:02

المرتضى: كل لبناني معني باجتثاث “إسرائيل” من الوجود

منذ 51 mins 29 July، 2024
محمد وسام المرتضى
لبنان

قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان محمد وسام المرتضى “نحن أصحاب وعي والتزامنا مرهون بوعينا ونتاج وعينا نابع من وعينا ونحن واعون بأن لدى إسرائيل مشكلة معنا”.

ورأى المرتضى أنه “من النعم التي أغدق الله بها علينا، هي أننا متمسكون في هذه الأرض، نحن المجتمع المتنوع فكريا وحضاريا وثقافيا وإيمانيا، ولدى الإسرائيلي مشكلة معنا وهو مقتنع بفكره السياسي الذي يقول: لا رسوخ لكيانه قبل القضاء على الصيغة اللبنانية وعلى حالة التنوع النقيضة له”.

وقال المرتضى “نحن مجتمع متنوع فكريا وثقافيا وإيمانيا وحضاريا وهو مجتمع لغة واحدة وعرق واحد مدعي، تشريدي تدميري، لا يعيش مع أحد”، وشدد على ان “كل لبناني معني باجتثاث إسرائيل من الوجود وإسرائيل حاسمة لأمرها بأنها تريد أن تقضي على لبنان وحالة التنوع فيه والجميع يعرف عندما تقضي على حالة التنوع في لبنان يزول السبب الموجب لبقائه”.

المصدر: موقع المنار

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