المرتضى: نهنىء سلام.. وميقاتي قبض على جمر الأزمات بأحلك الظروف

قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى “أما وقد انتهت الاستشارات النيابية إلى ما انتهت إليه، فإننا نهنّئ الرئيس المكلّف الدكتور نوّاف سلام ونتمنّى له التوفيق الكامل في التأليف والثقة وفي العمل على تحقيق مشروع الإنقاذ والإصلاح المطلوب”.

واضاف المرتضى في تصريح له الاثنين “أما الرئيس نجيب ميقاتي الذي قبض على جمر الأزمات في أحلك الظروف الوطنية، فلقد أثبت أنه رجل دولة قادر على إدارة السياسة وصياغة التوافقات وحماية السلم الأهلي، خصوصًا في زمن الانهيارات الكبرى، حين ينكفئ كثيرون عن المواجهة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام