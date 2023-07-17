مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 17-7-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 17 2023 - 20:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
إعلام العدو يؤكد إصابة 5 مستوطنين بجروح وتضرر مركبات عقب رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم عدة بلدات في مدينة جنين
المكتب السياسي لحركة أمل: تأكيد على حق لبنان في أرضه بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر
المكتب السياسي لحركة أمل يندد بموقف الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى مستوى عال من التنسيق مع الدولة السورية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: منفتح للقاء مع الرئيس بشار الأسد وموقف سوريا حيال تركيا مهم
كنعاني: طهران لن تترك أي فرصة دبلوماسية لتأمين حقوقها والتوصل لاتفاق بشأن الملف النووي ممكن
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: مسار الحوار لتسوية الملف النووي ما زال مفتوحا
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 700 جندي أوكراني على مختلف المحاور القتالية في الساعات الـ24 الماضية
الخارجية الروسية: تصريحات كييف بعد الهجوم على جسر القرم تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الخاصة لأوكرانيا في الهجوم
نائب رئيس الوزراء الروسي: المعطيات الأولية تشير إلى عدم تضرر دعامات جسر القرم جراء الهجوم عليه
وزارة الخارجية الروسية: توقف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب اعتبارا من الثلاثاء
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: القرار بشأن مبادرة البحر الأسود - صفقة الحبوب نهائي وليست هناك مفاوضات بهذا الشأن
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: الأوروبيون يواجهون واقعا اقتصاديا جديدا لم يختبروه منذ عقود
كندا: تواصل الحرائق التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوع والتي أسفرت عن احتراق أكثر من عشرة ملايين هكتار من الغابات
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 17-7-2023
منذ 43 mins
17 July، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 17-7-2023
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
التعليقات
ذات صلة
مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار السبت 15-7-2023
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 13-7-2023
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 10-7-2023
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}